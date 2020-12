Mattarella: 'Recovery plan sia rigoroso ed efficace, non disperdere risorse' (Di giovedì 31 dicembre 2020) Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "Ci accingiamo –sul versante della salute e su quello economico– a un grande compito. Tutto questo richiama e sollecita ancor di più la responsabilità delle istituzioni anzitutto, delle forze economiche, dei corpi sociali, di ciascuno di noi. Serietà, collaborazione, e anche senso del dovere, sono necessari per proteggerci e per ripartire. Il piano europeo per la ripresa, e la sua declinazione nazionale –che deve essere concreta, efficace, rigorosa, senza disperdere risorse- possono permetterci di superare fragilità strutturali che hanno impedito all'Italia di crescere come avrebbe potuto". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio di fine anno. "Cambiamo ciò che va cambiato, rimettendoci coraggiosamente in gioco. Lo dobbiamo a noi stessi, lo dobbiamo ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 31 dicembre 2020) Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "Ci accingiamo –sul versante della salute e su quello economico– a un grande compito. Tutto questo richiama e sollecita ancor di più la responsabilità delle istituzioni anzitutto, delle forze economiche, dei corpi sociali, di ciascuno di noi. Serietà, collaborazione, e anche senso del dovere, sono necessari per proteggerci e per ripartire. Il piano europeo per la ripresa, e la sua declinazione nazionale –che deve essere concreta,, rigorosa, senza- possono permetterci di superare fragilità strutturali che hanno impedito all'Italia di crescere come avrebbe potuto". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, nel messaggio di fine anno. "Cambiamo ciò che va cambiato, rimettendoci coraggiosamente in gioco. Lo dobbiamo a noi stessi, lo dobbiamo ...

Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "Ci accingiamo –sul versante della salute e su quello economico– a un grande compito. Tutto questo richiama e sollecita ancor di più la responsabilità delle istituzioni anz ...

Mattarella:su Recovery se serve cambiamo, ognuno contribuisca

Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo discorso di fine anno aggiungendo, rivolto evidentemente (ma non solo)anche al premier Giuseppe Conte: "Cambiamo ciò che va ...

Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo discorso di fine anno aggiungendo, rivolto evidentemente (ma non solo)anche al premier Giuseppe Conte: "Cambiamo ciò che va ...