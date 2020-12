(Di giovedì 31 dicembre 2020)spenderà qualche parola anche sulla situazione politica e sul contributo chee parlamento possono e devono dare per il bene comune

FirenzePost : Mattarella: le anticipazioni del discorso di fine anno, con un occhio alla possibile crisi di governo - andrea_pecchia : Dalle anticipazioni pare che il Presidente #Mattarella, nel #discorsodifineanno, si appellerà al senso di responsab… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella anticipazioni

Firenze Post

Capodanno 2021 Rai 1. Scopri ospiti e anticipazioni de L'Anno Che Verrà con Amadeus tra cui Arisa, Piero Pelù e Annalisa.Anticipazioni “Un Posto al Sole”. La puntata di stasera, 31 dicembre, non andrà in onda per lasciare spazo al iscorso di fine anno del ...