Mattarella | il testo integrale del messaggio di fine anno

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Roma, 31 dic. (Adnkronos) - Questo ildeldidel Presidente della Repubblica, Sergio. "Care concittadine e cari concittadini, avvicinandosi questo tradizionale appuntamento di, ho avvertito la difficoltà di trovare le parole adatte per esprimere a ciascuno di voi un pensiero augurale. Sono giorni, questi, in cui convivono angoscia e speranza. La pandemia che stiamo affrontando mette a rischio le nostre esistenze, ferisce il nostro modo di vivere". "Vorremmo tornare a essere immersi in realtà e in esperienze che ci sono consuete. Ad avere ospedali non investiti dall'emergenza. Scuole e Università aperte, per i nostri bambini e i nostri giovani. Anziani non più isolati per necessità e precauzione. ...