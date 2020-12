Mattarella | il discorso di fine anno Diretta dalle 20 30

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Il 2020 si sta per chiudere e, come ogni, arriva il momento deldidel presidente della Repubblica. Sergioparlerà agli italiani alle 20.30, a reti unificate. Il ...

fattoquotidiano : Il penultimo messaggio del settennato di Sergio Mattarella sarà anche quello più drammatico e per certi versi solen… - fattoquotidiano : Sergio Mattarella, il discorso di fine anno del presidente della Repubblica: dove seguirlo - Radio1Rai : La #pandemia e le diseguaglianze sociali ed economiche acuite dall’emergenza al centro del discorso di #capodanno d… - animedistinte : Pronti per il discorso di Mattarella? - dicofilo : RT @hofattotardi: Cittadini io ci vado a lavorare adesso stanotte però voi fatemi almeno ascoltare il discorso del presidente Mattarella #M… -

Ultime Notizie dalla rete : Mattarella discorso

Riascolta Dal Quirinale, il discorso di fine anno, in studio per commenti e analisi con Dino Pesole e Alfonso Raimo - di Elisabetta Fiorito di Gli Speciali di Radio 24. Segui tutte le puntate, i podca ...Appuntamento alle 20.30 davanti alla tv a reti unificate e anche on line in streaming per il discorso di fine anno del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il 2020, segnato ...