Mattarella, il 2020 del presidente che ha vegliato sul Paese durante l’epidemia. Gli appelli all’unità delle istituzioni, i richiami all’Europa e i fuorionda (Di giovedì 31 dicembre 2020) Erano trenta parole in tutto, due frasi separate da un punto. La prima: “L’Italia sta attraversando una condizione difficile e la sua esperienza di contrasto alla diffusione del coronavirus sarà probabilmente utile per tutti i Paesi dell’Unione Europea“. La seconda: “Si attende quindi, a buon diritto, quanto meno nel comune interesse, iniziative di solidarietà e non mosse che possono ostacolarne l’azione“. Il soggetto è lo stesso: l’Italia. Quella nota pubblicata nella serata del 12 marzo del 2020 è forse la più breve tra quelle presenti sul sito del Quirinale: cinque righe con le quali Sergio Mattarella sbatteva in maniera volutamente rumorosa i pugni sul tavolo di Bruxelles. L’ex ministro della Dc, l’antico e appassionato europeista, in certi casi accusato dai sovranisti di avere addirittura un feeling eccessivo con l’Unione, è stato costretto dalla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 31 dicembre 2020) Erano trenta parole in tutto, due frasi separate da un punto. La prima: “L’Italia sta attraversando una condizione difficile e la sua esperienza di contrasto alla diffusione del coronavirus sarà probabilmente utile per tutti i Paesi dell’Unione Europea“. La seconda: “Si attende quindi, a buon diritto, quanto meno nel comune interesse, iniziative di solidarietà e non mosse che possono ostacolarne l’azione“. Il soggetto è lo stesso: l’Italia. Quella nota pubblicata nella serata del 12 marzo delè forse la più breve tra quelle presenti sul sito del Quirinale: cinque righe con le quali Sergiosbatteva in maniera volutamente rumorosa i pugni sul tavolo di Bruxelles. L’ex ministro della Dc, l’antico e appassionato europeista, in certi casi accusato dai sovranisti di avere addirittura un feeling eccessivo con l’Unione, è stato costretto dalla ...

ilpost : un impiegato che si traveste da Spiderman per far visita ai bambini ricoverati nei reparti pediatrici della Liguria - Agenzia_Ansa : Da #Mattarella 36 #onorificenze al #merito, più della metà a donne. A chi si è distinto per atti eroismo e solidari… - Open_gol : «Politici come lui sono in via di estinzione» - pipitone87 : #Mattarella , il #2020 del presidente che ha vegliato sul Paese durante l’epidemia. Gli appelli all’unità delle ist… - Noovyis : (Mattarella, il 2020 del presidente che ha vegliato sul Paese durante l’epidemia. Gli appelli all’unità delle istit… -