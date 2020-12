Mattarella: Grasso, 'indica priorità per tutti' (Di giovedì 31 dicembre 2020) Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "Ricordando questo anno difficile e chiedendo a ciascun cittadino il massimo impegno per la ripresa del Paese, e in particolare modo a chi ricopre ruoli di responsabilità, il Presidente della Repubblica scolpisce l'ordine delle priorità per l'Italia e gli italiani, e ricorda con autorevolezza che è tempo di costruttori e non di cercare vantaggi di parte in un momento così drammatico. Grazie Presidente”. Così Pietro Grasso, ex presidente del Senato e senatore di Leu. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 31 dicembre 2020) Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "Ricordando questo anno difficile e chiedendo a ciascun cittadino il massimo impegno per la ripresa del Paese, e in particolare modo a chi ricopre ruoli di responsabilità, il Presidente della Repubblica scolpisce l'ordine delleper l'Italia e gli italiani, e ricorda con autorevolezza che è tempo di costruttori e non di cercare vantaggi di parte in un momento così drammatico. Grazie Presidente”. Così Pietro, ex presidente del Senato e senatore di Leu.

