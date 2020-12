**Mattarella: 'Gorizia-Nova Gorica capitale europea cultura segno contro scontri confine'** (Di giovedì 31 dicembre 2020) Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "Complimenti e auguri ai Goriziani per la designazione di Gorizia e Nova Gorica, congiuntamente, a capitale europea della cultura per il 2025. Si tratta di un segnale che rende onore a Italia e Slovenia per avere sviluppato relazioni che vanno oltre la convivenza e il rispetto reciproco ed esprimono collaborazione e prospettive di futuro comune. Mi auguro che questo messaggio sia raccolto nelle zone di confine di tante parti del mondo, anche d' Europa, in cui vi sono scontri spesso aspri e talvolta guerre anziché la ricerca di incontro tra culture e tradizioni diverse". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio di fine anno. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 31 dicembre 2020) Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "Complimenti e auguri aini per la designazione di, congiuntamente, adellaper il 2025. Si tratta di un segnale che rende onore a Italia e Slovenia per avere sviluppato relazioni che vanno oltre la convivenza e il rispetto reciproco ed esprimono collaborazione e prospettive di futuro comune. Mi auguro che questo messaggio sia raccolto nelle zone didi tante parti del mondo, anche d' Europa, in cui vi sonospesso aspri e talvolta guerre anziché la ricerca di intra culture e tradizioni diverse". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio di fine anno.

IvanCurzolo : RT @noordungp: grazie presidente #Mattarella per aver ricordato #Gorizia e #NovaGorica...e per aver pronunciato perfettamente 'Nova Gorica' - IvanCurzolo : RT @Andreacritico: Che bello ascoltare il Presidente Mattarella fare riferimento alle città di Gorizia e di Nova Gorica che saranno Capital… - poetanaif : @CucchiRiccardo Il riferimento a #Gorizia e #NovaGorica è stato una perla, la cultura che unisce nel proposito di c… - JulianRoss79 : La cosa più notevole del discorso di #Mattarella è aver citato Gorizia e aver pronunciato in sloveno perfetto 'Nova… - Andreacritico : Che bello ascoltare il Presidente Mattarella fare riferimento alle città di Gorizia e di Nova Gorica che saranno Ca… -

Ultime Notizie dalla rete : **Mattarella Gorizia **Mattarella: 'Gorizia-Nova Gorica capitale europea cultura segno contro scontri confine'** | SassariNotizie 24 ore - 553956 SassariNotizie.com Mattarella, il discorso di fine anno in diretta: «Vaccinarsi è un dovere, io lo farò. Il 2021 sarà l’anno della ripartenza»

Il capo dello Stato rivolge un pensiero ai medici e agli operatori sanitari che si sono spesi durante la pandemia. E ricorda l’importanza di «mantenere le precauzioni fintanto che la campagna vaccinal ...

Il discorso integrale di fine anno

Care concittadine e cari concittadini, avvicinandosi questo tradizionale appuntamento di fine anno, ho avvertito la difficoltà di trovare le parole adatte per esprimere a ciascun ...

Il capo dello Stato rivolge un pensiero ai medici e agli operatori sanitari che si sono spesi durante la pandemia. E ricorda l’importanza di «mantenere le precauzioni fintanto che la campagna vaccinal ...Care concittadine e cari concittadini, avvicinandosi questo tradizionale appuntamento di fine anno, ho avvertito la difficoltà di trovare le parole adatte per esprimere a ciascun ...