Mattarella | Fico | ' sue parole indicano rotta da seguire'

Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "Ci apprestiamo a metterci alle spalle un anno difficile, il più difficile dal dopoguerra ad oggi. Le parole del presidente Mattarella indicano la rotta da seguire per affrontare il 2021 e le numerose sfide che siamo chiamati a fronteggiare". Lo scrive in un post su Facebook il Presidente della Camera, Roberto Fico. "Come classe politica -aggiunge- abbiamo una responsabilità enorme e dice bene il presidente della Repubblica quando afferma che 'non viviamo una parentesi della storia'. Non possiamo permetterci di osservare questo tempo, di viverlo e attraversarlo avendo solo cura di un proprio interesse di parte. In ogni azione di politica e istituzioni deve emergere una visione solida d'insieme, una tutela del bene collettivo che passa da un procedere coeso ...

