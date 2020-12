Mattarella diretta, alle 20.30 il discorso di fine anno 2020: dove seguirlo in tv e in streaming e le anticipazioni (Di giovedì 31 dicembre 2020) Appuntamento alle 20.30 davanti alla tv a reti unificate e anche on line in streaming per il discorso di fine anno del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il 2020, segnato dalla... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 31 dicembre 2020) Appuntamento20.30 davanti alla tv a reti unificate e anche on line inper ildidel presidente della Repubblica Sergio. Il, segnato dalla...

eleitaliana : RT @rtl1025: ?? Tra pochi minuti seguiremo in diretta il discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella Potete ascoltarlo con… - rtl1025 : ?? Tra pochi minuti seguiremo in diretta il discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella Potete asco… - VaniaDeLuca : RT @sabsacc: Alle 20,30 in diretta su ?@RaiNews? il discorso di #FINEANNO2020 del@presidente #Mattarella. - Ambroeus_ : Fossi Mattarella, andrei in diretta sbronzo - sabsacc : Alle 20,30 in diretta su ?@RaiNews? il discorso di #FINEANNO2020 del@presidente #Mattarella. -