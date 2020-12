Mattarella: 'da Ue mai impegno così rilevante, bene alleanza mondiale per vaccino' (Di giovedì 31 dicembre 2020) Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "Stiamo mettendo in atto strategie più complesse, a partire dal piano di vaccinazione, iniziato nel medesimo giorno in tutta Europa. Inoltre, per fronteggiare le gravi conseguenze economiche sono in campo interventi europei innovativi e di straordinaria importanza. Mai un vaccino è stato realizzato in così poco tempo. Mai l'Unione europea si è assunta un compito così rilevante per i propri cittadini. Per il vaccino si è formata, anche con il contributo dei ricercatori italiani, un'alleanza mondiale della scienza e della ricerca, sorretta da un imponente sostegno politico e finanziario che ne ha moltiplicato la velocità di individuazione". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio di fine ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 31 dicembre 2020) Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "Stiamo mettendo in atto strategie più complesse, a partire dal piano di vaccinazione, iniziato nel medesimo giorno in tutta Europa. Inoltre, per fronteggiare le gravi conseguenze economiche sono in campo interventi europei innovativi e di straordinaria importanza. Mai unè stato realizzato inpoco tempo. Mai l'Unione europea si è assunta un compitoper i propri cittadini. Per ilsi è formata, anche con il contributo dei ricercatori italiani, un'della scienza e della ricerca, sorretta da un imponente sostegno politico e finanziario che ne ha moltiplicato la velocità di individuazione". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, nel messaggio di fine ...

