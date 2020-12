MasterChef Italia | le anticipazioni sulla puntata di Capodanno

Leggi su tutto.tv

(Di giovedì 31 dicembre 2020)10 torna in onda su Sky Uno per l’ultimo dell’anno con la terza. Nell’appuntamento dici sarà spazio per un’attesissima “prima volta”, ma anche per una nuova eliminazione. A seguire trovate ledi stasera, in attesa di conoscere il nome del concorrente che verrà eliminato. Leterzadi10 Ladi10 del 31 dicembre avrà come protagonista l’Esterna presso il villaggio operaio di Crespi d’Adda. Gli aspiranti chef dovranno cimentarsi con la prova Delivery Food, tema che si ricollega naturalmente alla drammatica situazione vissuta ...