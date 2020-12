MasterChef 2021: il racconto della terza puntata (Di venerdì 1 gennaio 2021) Nemmeno la notte di San Silvestro è riuscita a spegnere i fornelli di MasterChef 2021, la cui terza puntata è andata in onda proprio la sera del 31 dicembre 2020. Il modo migliore per concludere un anno tutt’altro che felice e tuffarsi dritti nel 2021, ovviamente con il piatto pieno e la forchetta pronta. MasterChef 2021: la Mistery Box Come di consueto, la gara inizia con la prova della Mistery Box. Ad attendere i concorrenti, sotto le scatole in legno, sono nove ingredienti, ognuno dei quali fortemente rappresentativo di un’edizione specifica di MasterChef. I tre ospiti della terza puntata di MasterChef 2021 / Foto Sky MasterChef ... Leggi su amica (Di venerdì 1 gennaio 2021) Nemmeno la notte di San Silvestro è riuscita a spegnere i fornelli di, la cuiè andata in onda proprio la sera del 31 dicembre 2020. Il modo migliore per concludere un anno tutt’altro che felice e tuffarsi dritti nel, ovviamente con il piatto pieno e la forchetta pronta.: la Mistery Box Come di consueto, la gara inizia con la provaMistery Box. Ad attendere i concorrenti, sotto le scatole in legno, sono nove ingredienti, ognuno dei quali fortemente rappresentativo di un’edizione specifica di. I tre ospitidi/ Foto Sky...

barbierichef : Ragazzi grazie per essere stati con noi! Ora sotto con la mezzanotte! Buon anno a tutti e ci vediamo nel 2021, giov… - marinmpersonale : Buon anno mondo Twitter, non sei così male (preso a piccole dosi), hai superato il 2020! #auguri2021… - bertignac3 : RT @barbierichef: Ragazzi grazie per essere stati con noi! Ora sotto con la mezzanotte! Buon anno a tutti e ci vediamo nel 2021, giovedì pr… - dominicpnanni : RT @barbierichef: Ragazzi grazie per essere stati con noi! Ora sotto con la mezzanotte! Buon anno a tutti e ci vediamo nel 2021, giovedì pr… - Simo252525 : RT @barbierichef: Ragazzi grazie per essere stati con noi! Ora sotto con la mezzanotte! Buon anno a tutti e ci vediamo nel 2021, giovedì pr… -