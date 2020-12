Marocchino positivo al coronavirus sputa in faccia a un uomo: denunciato per epidemia colposa (Di giovedì 31 dicembre 2020) Roma, 31 dic – Un Marocchino è stato denunciato per epidemia colposa per aver sputato in faccia a un cittadino italiano ed essere in seguito risultato positivo al coronavirus. Lo sputo è stata un conseguenza di una furiosa lite avvenuta per banali motivi nel centro di Portomaggiore, provincia di Ferrara. Lo riporta Il resto del Carlino. Il Marocchino sputa in faccia all’italiano Il protagonista in negativo di questa vicenda è un 62enne Marocchino che aveva deciso di lasciare il proprio automezzo in seconda fila. Un atteggiamento che aveva suscitato l’ira di un 39enne locale, il quale aveva fatto notare allo straniero la scorrettezza del gesto. Apriti cielo: il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 31 dicembre 2020) Roma, 31 dic – Unè statoperper averto ina un cittadino italiano ed essere in seguito risultatoal. Lo sputo è stata un conseguenza di una furiosa lite avvenuta per banali motivi nel centro di Portomaggiore, provincia di Ferrara. Lo riporta Il resto del Carlino. Ilinall’italiano Il protagonista in negativo di questa vicenda è un 62enneche aveva deciso di lasciare il proprio automezzo in seconda fila. Un atteggiamento che aveva suscitato l’ira di un 39enne locale, il quale aveva fatto notare allo straniero la scorrettezza del gesto. Apriti cielo: il ...

