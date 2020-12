Maria Teresa Ruta | chi è | anni | carriera | vita privata | figli | Guenda | Grande Fratello Vip | curiosità

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 31 dicembre 2020)Vip 5, tutto pronto per un’altra imperdibile puntata speciale. Questa sera si festeggerà il Capodanno insieme ai “vipponi”.Appuntamento da non perdere questa sera, giovedì 31 dicembre, su Canale 5 a partire dalle 21:00. In quest’articolo qualche informazione esulla concorrente. Conosciamola meglio…: chi è,è nata a Torino il 23 aprile del 1960, da padre siciliano e madre originaria di Taurianova. Da bambina è cresciuta nel quartiere Borgo San Paolo di Torino. Nel 1976 è entrata nel mondo dello spettacolo quando ha partecipato e ha vinto il concorso di ...