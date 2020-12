Manchester United – Aston Villa: pronostico del 1 gennaio 2021 (Di giovedì 31 dicembre 2020) L’attaccante del Manchester United Edinson Cavani inizierà una squalifica di tre partite dopo essersi dichiarato colpevole di un’accusa di cattiva condotta relativa a un post sui social media. Ecco le previsioni per l’incontro Manchester United – Aston Villa di domani, 1 gennaio 2021, alle 20. Manchester United – Aston Villa: testa a testa? Il difensore Victor Lindelof ha mancato la vittoria sui Wolves a causa di un problema alla schiena e potrebbe essere nuovamente assente. L’Aston Villa ha Tyrone Mings a disposizione dopo aver scontato una squalifica di una partita. Ross Barkley dovrebbe essere in forma per la prima volta da quando ha subito un ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 31 dicembre 2020) L’attaccante delEdinson Cavani inizierà una squalifica di tre partite dopo essersi dichiarato colpevole di un’accusa di cattiva condotta relativa a un post sui social media. Ecco le previsioni per l’incontrodi domani, 1, alle 20.: testa a testa? Il difensore Victor Lindelof ha mancato la vittoria sui Wolves a causa di un problema alla schiena e potrebbe essere nuovamente assente. L’ha Tyrone Mings a disposizione dopo aver scontato una squalifica di una partita. Ross Barkley dovrebbe essere in forma per la prima volta da quando ha subito un ...

