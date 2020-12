Maltempo | domani attese nuove nevicate in Lombardia

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Milano, 31 dic. (Adnkronos) –torna la neve in, anche in pianura. Secondo il bollettino meteo dell’Arpa, le precipitazioni nevose potrebbero partire già da stanotte, inizialmente anche in pianura sui settori occidentali. I fiocchi di neve sono attesi anche a Milano. Domenica sono previste piogge, ma più deboli e in diminuzione dal pomeriggio. L'articolo proviene da Ildenaro.it.