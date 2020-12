Maledizione Covid, di nuovo sotto stress: gli Ospedali Riuniti accelerano sul vaccino (Di giovedì 31 dicembre 2020) ANCONA - In anticipo sui tempi, con più dosi del previsto. A Torrette la campagna di vaccinazione per mettere all'angolo il Covid parte coi motori al massimo. Il calendario scandisce i ritmi anti-... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 31 dicembre 2020) ANCONA - In anticipo sui tempi, con più dosi del previsto. A Torrette la campagna di vaccinazione per mettere all'angolo ilparte coi motori al massimo. Il calendario scandisce i ritmi anti-...

ANCONA - In anticipo sui tempi, con più dosi del previsto. A Torrette la campagna di vaccinazione per mettere all’angolo il Covid parte coi motori al massimo. Il ...

Vedere (non solo) la pandemia dal Congo e servire l'umanità anche con un vaccino

Gentile direttore, sono un missionario, da 52 anni in Congo. Sono profondamente addolorato nel leggere e ascoltare tutti i dibattiti riguardo al ricevere o meno il vaccino contro il Covid-19. È la cos ...

Vedere (non solo) la pandemia dal Congo e servire l'umanità anche con un vaccino

Gentile direttore, sono un missionario, da 52 anni in Congo. Sono profondamente addolorato nel leggere e ascoltare tutti i dibattiti riguardo al ricevere o meno il vaccino contro il Covid-19. È la cos ...