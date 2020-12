“Mai così pochi casi come quest’anno”, la sorprendente rilevazione di InfluNet (Di giovedì 31 dicembre 2020) Un dato che sicuramente fa riflettere… Si tratta di una assenza che paradossalmente ci si aspettava, ma che lascia comunque di stucco e non può non essere considerata sorprendente. Quella che stiamo vivendo è una stagione influenzale del tutto «anomala», rivelano gli esperti. Parliamo proprio dell’influenza, “mai così pochi casi come quest’anno”. A dirlo, la sorveglianza InfluNet, coordinata dall’Istituto superiore di sanità (Iss), secondo la quale “nel periodo che va dal 14 al 20 dicembre, sono stati registrati quasi 104mila casi di sindrome simil-influenzale, con un valore di incidenza per mille assistiti di gran lunga sotto la soglia epidemica stagionale”. Sulla Stampa, da cui riprendiamo la notizia, si legge: “in totale, da metà ottobre, cioè ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 31 dicembre 2020) Un dato che sicuramente fa riflettere… Si tratta di una assenza che paradossalmente ci si aspettava, ma che lascia comunque di stucco e non può non essere considerata. Quella che stiamo vivendo è una stagione influenzale del tutto «anomala», rivelano gli esperti. Parliamo proprio dell’influenza, “mai”. A dirlo, la sorveglianza, coordinata dall’Istituto superiore di sanità (Iss), secondo la quale “nel periodo che va dal 14 al 20 dicembre, sono stati registrati quasi 104miladi sindrome simil-influenzale, con un valore di incidenza per mille assistiti di gran lunga sotto la soglia epidemica stagionale”. Sulla Stampa, da cui riprendiamo la notizia, si legge: “in totale, da metà ottobre, cioè ...

ricpuglisi : Come mai i #FacciamoRete sono così carini e coccolosi con @GiuseppeConteIT? Lo sanno di essere MOLTO RIDICOLI? - trash_italiano : Non leggo un solo commento positivo. Né su Twitter, né su Facebook, né su Instagram. Il sentiment non è mai stato c… - Agenzia_Ansa : Sulle #Dolomiti mai così tanta #neve da 30 anni - LE FOTO #ANSA - theseakid : che schifo quando mi dicono “ma non parli mai” oppure “non devi essere così chiusa” quando poi è proprio colpa loro se sono diventata così. - sunflowahaz : @corpselarents sei sicuramente tra le persone che hanno reso questo mio 2020 migliore, sono contenta di averti cono… -

Ultime Notizie dalla rete : Mai così Calciomercato Juventus, colpaccio a gennaio | “Mai così vicini!” CalcioMercato.it