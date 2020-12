M5S | Rousseau lancia la nuova app Open Source

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 31 dicembre 2020) Roma, 31 dic. (Adnkronos) - Da oggi arriva laappdella democrazia diretta e partecipata. Un nuovo strumento di partecipazione attiva, cheha voluto consegnare nelle mani degli attivisti. L'annuncio sul Blog delle Stelle. "Un personale modo -si legge- per augurare buon anno a tutti gli iscritti per un 2021 all'insegna della partecipazione, mantenendo una promessa fatta, nonostante le difficoltà che sta vivendo in questo periodo il progetto".