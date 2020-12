M5s: 'Razza fermi il far west nella somministrazione dei vaccini' (Di giovedì 31 dicembre 2020) 'Quello che temevamo, a quanto pare, sta accadendo: prima al Civico di Palermo sarebbero stati somministrati vaccini a personale sanitario non coinvolto in prima linea nella lotta al Covid, ora, come ... Leggi su cataniatoday (Di giovedì 31 dicembre 2020) 'Quello che temevamo, a quanto pare, sta accadendo: prima al Civico di Palermo sarebbero stati somministratia personale sanitario non coinvolto in prima linealotta al Covid, ora, come ...

corriereag : M5S all’Ars. “Razza fermi il far west nelle vaccinazioni, si rispettino criteri e priorità' - Corriere Agrigentino… - vincenz88132159 : Conferenza stampa di Giuseppi. Il Giuseppi 2 sfida Renzi. Cioè fatemi capire; il M5S non sono neanche buoni a nomin… - Laura_Blixen : I PICCIOTTI #Salvini #Renzi #Lotti #Angelucci #Larussa #Santanché #Polverini sono andati in #Carcere da ##verdini… -

Ultime Notizie dalla rete : M5s Razza M5s: "Razza fermi il far west nella somministrazione dei vaccini" CataniaToday M5S all’Ars. “Razza fermi il far west nelle vaccinazioni, si rispettino criteri e priorità”

“Quello che temevamo, a quanto pare, sta accadendo: prima al Civico di Palermo sarebbero stati somministrati vaccini a personale sanitario non coinvolto in prima linea nella lotta al Covid, ora, come ...

2020: il punto del Sindaco De Luca

La pandemia ha messo in luce l’inefficienza di una struttura amministrativa aggravata da un Governo regionale che guarda altrove ...

“Quello che temevamo, a quanto pare, sta accadendo: prima al Civico di Palermo sarebbero stati somministrati vaccini a personale sanitario non coinvolto in prima linea nella lotta al Covid, ora, come ...La pandemia ha messo in luce l’inefficienza di una struttura amministrativa aggravata da un Governo regionale che guarda altrove ...