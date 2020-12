Luigi Caiafa, 17 morto durante una rapina: ucciso anche il padre (Di giovedì 31 dicembre 2020) morto Ciro Caiafa, papà di Luigi, entrambi uccisi durante una rapina: mortale la ferita da arma da fuoco rimediata Soltanto tre mesi fa, il 4 ottobre, Luigi Caiafa ha perso la vita. Un ragazzo di soli 17 anni in piena pandemia ha deciso di andare a fare una rapina con una pistola giocattolo, ma qualcosa L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 31 dicembre 2020)Ciro, papà di, entrambi uccisiuna: mortale la ferita da arma da fuoco rimediata Soltanto tre mesi fa, il 4 ottobre,ha perso la vita. Un ragazzo di soli 17 anni in piena pandemia ha deciso di andare a fare unacon una pistola giocattolo, ma qualcosa L'articolo proviene da Inews.it.

repubblica : Napoli, agguato nella notte: ucciso il padre di Luigi Caiafa, il 17enne morto a ottobre in un conflitto a fuoco con… - Today_it : Ciro Caiafa: morto in un agguato il papà di Luigi, il 17enne ucciso da un poliziotto durante una rapina - Notiziedi_it : Spari nel cuore di Napoli, ucciso 40enne: era il padre di Luigi Caiafa - mauriziocascel1 : RT @repubblica: Napoli, agguato nella notte: ucciso il padre di Luigi Caiafa, il 17enne morto a ottobre in un conflitto a fuoco con la poli… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Napoli, agguato nella notte: ucciso il padre di Luigi Caiafa, il 17enne morto a ottobre in un conflitto a fuoco con la poli… -