“Lottiamo per ridisegnare il nostro futuro, abbiamo una grande occasione”: il videomessaggio di fine anno di Maurizio Landini (Di giovedì 31 dicembre 2020) “ridisegnare il Paese” con un nuovo modello sociale che possa “arginare le diseguaglianze”. Così il leader della Cgil, Maurizio Landini, in un videomessaggio di fine anno pubblicato su Collettiva. Questo significa, dice: “Più legalità e contrasto alla corruzione e all’evasione fiscale, solidarietà e non più competizione o individualismo, un lavoro con più diritti e non precario. Ma anche sanità pubblica e non solitudine delle persone, istruzione, scuola, cultura, formazione e non povertà educativa. Noi come Cgil vogliamo essere utili a questo fine, vogliamo essere lo strumento”, ha detto ricordando come la pandemia abbia evidenziato “le diseguaglianze di un modello sociale ed economico sbagliato che in questi anni ha svalorizzato il lavoro a favore del mercato e del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 31 dicembre 2020) “il Paese” con un nuovo modello sociale che possa “arginare le diseguaglianze”. Così il leader della Cgil,, in undipubblicato su Collettiva. Questo significa, dice: “Più legalità e contrasto alla corruzione e all’evasione fiscale, solidarietà e non più competizione o individualismo, un lavoro con più diritti e non precario. Ma anche sanità pubblica e non solitudine delle persone, istruzione, scuola, cultura, formazione e non povertà educativa. Noi come Cgil vogliamo essere utili a questo, vogliamo essere lo strumento”, ha detto ricordando come la pandemia abbia evidenziato “le diseguaglianze di un modello sociale ed economico sbagliato che in questi anni ha svalorizzato il lavoro a favore del mercato e del ...

Norby64 : @lucaserafini4 Grazie Luca che sia finalmente un buon anno per tutti, e che il sogno scudetto Milan continui io ci… - sinaptotagmina : In realtà lei è una delle poche da proteggere su questo social, ma va be lottiamo per il tw // purè di patate - sorrisodizayn : Mi auguro di avere tutti voi nel 2021 e che tutti avremo ciò che meritiamo e quello per cui lottiamo. Ringrazio anc… - Ivanka2424 : @Margot69568018 ?? lottiamo contro le agenzie che inondano Twitter di fake account per propagandare i propri artisti… - Frances47226166 : RT @Chandra_85_: Siamo un gruppo di 5 donne meridionali unite in questa campagna di sensibilizzazione sociale per la nostra terra. DRUDA pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Lottiamo per “Lottiamo per ridisegnare il nostro futuro, abbiamo una grande occasione”: il videomessaggio di… Il Fatto Quotidiano Nemonte Nenquimo combatte lo sfruttamento dell’Amazzonia: una lotta forte come lei

Nemonte Nenquimo è sicuramente uno dei volti più significativi di questo 2020 in America Latina e non solo. Le battaglie, e le vittorie, di questa indomita donna indigena waorani di 33 anni hanno varc ...

Bergamo, il Comitato per le vittime

Sulla scelta del Comune di dichiararsi parte offesa nell’indagine sulla pandemia, il presidente Fusco: avrebbe dovuto chiamarci per avvisarci. L’avvocato Locati: non c’è rispetto. Il sindaco non repli ...

Nemonte Nenquimo è sicuramente uno dei volti più significativi di questo 2020 in America Latina e non solo. Le battaglie, e le vittorie, di questa indomita donna indigena waorani di 33 anni hanno varc ...Sulla scelta del Comune di dichiararsi parte offesa nell’indagine sulla pandemia, il presidente Fusco: avrebbe dovuto chiamarci per avvisarci. L’avvocato Locati: non c’è rispetto. Il sindaco non repli ...