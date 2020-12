L'orrore sul corpo di Agitu: cosa ha fatto il ghanese che l'ha uccisa a martellate (Di giovedì 31 dicembre 2020) Rosa Scognamiglio Souleiman Adams, pastore ghanese di 32 anni, ha confessato l'omicidio di Agitu Gudeta. "Le ho dopo 5 martellate alla testa" L'ha colpita con 5 martellate alla testa poi, ha compiuto un atto di autoerotismo mentre Agitu Gudeta, l'imprenditrice etiope di 43 anni conosciuta in tutto il Trentino, era agonizzante sul pavimento. Un racconto dell'orrore, quello che Suleiman Adams ha riferito ai carabinieri di Pergine Valsugana quattordici ore dopo aver commesso il truce delitto. La confessione choc Una confessione a dir poco rabbrividente, fitta di dettagli macabri, quella che Souleiman Adams, il pastore ghanese di 32 anni dipendente di Agitu Gudeta presso l'azienda agricola "La capra felice", ha riferito nella notte agli ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 31 dicembre 2020) Rosa Scognamiglio Souleiman Adams, pastoredi 32 anni, ha confessato l'omicidio diGudeta. "Le ho dopo 5alla testa" L'ha colpita con 5alla testa poi, ha compiuto un atto di autoerotismo mentreGudeta, l'imprenditrice etiope di 43 anni conosciuta in tutto il Trentino, era agonizzante sul pavimento. Un racconto dell', quello che Suleiman Adams ha riferito ai carabinieri di Pergine Valsugana quattordici ore dopo aver commesso il truce delitto. La confessione choc Una confessione a dir poco rabbrividente, fitta di dettagli macabri, quella che Souleiman Adams, il pastoredi 32 anni dipendente diGudeta presso l'azienda agricola "La capra felice", ha riferito nella notte agli ...

IPredicatore : RT @IPredicatore: Agitu Idea Gudeta 'violentata mentre era agonizzante'. L'orrore del ghanese migrante arrivato sul barcone.. Per questo so… - iolanda_pitti : RT @IPredicatore: Agitu Idea Gudeta 'violentata mentre era agonizzante'. L'orrore del ghanese migrante arrivato sul barcone.. Per questo so… - erpedrini : RT @IPredicatore: Agitu Idea Gudeta 'violentata mentre era agonizzante'. L'orrore del ghanese migrante arrivato sul barcone.. Per questo so… - MSator : RT @IPredicatore: Agitu Idea Gudeta 'violentata mentre era agonizzante'. L'orrore del ghanese migrante arrivato sul barcone.. Per questo so… - Valter14032653 : RT @Ferula18: Sono d'accordo con @insinnaflavio. Uccidere animali per gusto non è sport. Ricordo con orrore da bambina auto con cinghiali '… -

Ultime Notizie dalla rete : orrore sul L'orrore sul corpo di Agitu: cosa ha fatto il ghanese che l'ha uccisa a martellate ilGiornale.it L'orrore sul corpo di Agitu: cosa ha fatto il ghanese che l'ha uccisa a martellate

L'ha colpita con 5 martellate alla testa poi, ha compiuto un atto di autoerotismo mentre Agitu Gudeta, l'imprenditrice etiope di 43 anni conosciuta in tutto il Trentino, era agonizzante sul pavimento.

Uccide i suoi gemelli: l’orrore di Margno

Nella notte tra venerdì 26 e sabato 27 giugno, che avrebbe dovuto essere il loro ultimo giorno di vacanze insieme a Margno in Valsassina, Mario Bressi, impiegato 45enne di Gessate nel Milanese, ha str ...

L'ha colpita con 5 martellate alla testa poi, ha compiuto un atto di autoerotismo mentre Agitu Gudeta, l'imprenditrice etiope di 43 anni conosciuta in tutto il Trentino, era agonizzante sul pavimento.Nella notte tra venerdì 26 e sabato 27 giugno, che avrebbe dovuto essere il loro ultimo giorno di vacanze insieme a Margno in Valsassina, Mario Bressi, impiegato 45enne di Gessate nel Milanese, ha str ...