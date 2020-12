L’omicidio Regeni maturato per danneggiare l’Italia in Egitto? (Di giovedì 31 dicembre 2020) L’omicidio di Giulio Regeni ha rappresentato una sorta di spartiacque. C’è un prima e c’è un dopo nei rapporti tra Roma e Il Cairo, circostanza quest’ultima inevitabilmente in grado di incidere negli equilibri fragili del Mediterraneo orientale. Su quel caso negli ultimi giorni sono emersi altri particolari. Sono passati quasi cinque anni da allora, ma InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 31 dicembre 2020)di Giulioha rappresentato una sorta di spartiacque. C’è un prima e c’è un dopo nei rapporti tra Roma e Il Cairo, circostanza quest’ultima inevitabilmente in grado di incidere negli equilibri fragili del Mediterraneo orientale. Su quel caso negli ultimi giorni sono emersi altri particolari. Sono passati quasi cinque anni da allora, ma InsideOver.

lauraboldrini : Mentre #Zaki ricorda di essere detenuto per l'impegno per i diritti umani e la Procura egiziana di nuovo assume pos… - Avvenire_Nei : Il caso. Omicidio #Regeni, Procura egiziana respinge l'inchiesta italiana: no a processo - martaserafini : Alla voce calpestare la verità. #veritapergiulioregeni - MartinoFiorenzo : RT @lauraboldrini: Mentre #Zaki ricorda di essere detenuto per l'impegno per i diritti umani e la Procura egiziana di nuovo assume posizion… - anis_epis : @insinnaflavio È inaccettabile da parte delle autorità egiziane l'ennesimo tentativo di depistare le indagini degli… -

Ultime Notizie dalla rete : L’omicidio Regeni Regeni: quattro 007 egiziani verso processo. «Seviziato per giorni con lame e bastoni» Il Sole 24 ORE