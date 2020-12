Lombardia, visite ed esami gratuiti per tutto il 2021 per chi ha avuto il covid (Di giovedì 31 dicembre 2020) Chi è stato affetto dal covid continuerà a non pagare il ticket per gli esami e la visite di accertamento dovute alla malattia. La Giunta Regionale ha approvato nella giornata di ieri, 30 dicembre, il rinnovo dell’esenzione con codice “D97” per tutto il 2021. Questo beneficio, introdotto nel mese di giugno e rinnovato successivamente nel td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di giovedì 31 dicembre 2020) Chi è stato affetto dalcontinuerà a non pagare il ticket per glie ladi accertamento dovute alla malattia. La Giunta Regionale ha approvato nella giornata di ieri, 30 dicembre, il rinnovo dell’esenzione con codice “D97” peril. Questo beneficio, introdotto nel mese di giugno e rinnovato successivamente nel td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

