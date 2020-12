LIVE – Bollettino oggi, giovedì 31 dicembre: contagi aggiornati di ogni regione (DIRETTA) (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il LIVE e la DIRETTA scritta dei contagi aggiornati in Italia nella giornata di giovedì 31 dicembre. Il Premier Giuseppe Conte ha emanato un decreto legge per le festività natalizie: tutte le Regioni diventano rosse nei festivi e nei prefestivi, mentre nei giorni feriali tutta Italia è in zona arancione. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti i dati nella giornata odierna, considerando peraltro vari approfondimenti in relazione all’emergenza coronavirus. Segui il LIVE su Sportface.it ECCO COME LEGGERE I NUMERI DEL Bollettino AGGIORNA LA DIRETTA DATI NAZIONALI DI IERI: 16.202 nuovi contagi, 575 morti, 19.960 guariti, 169.045 tamponi, 2.528 in terapia intensiva Di seguito l’andamento delle regioni, colorate in base ... Leggi su sportface (Di giovedì 31 dicembre 2020) Ile lascritta deiin Italia nella giornata di31. Il Premier Giuseppe Conte ha emanato un decreto legge per le festività natalizie: tutte le Regioni diventano rosse nei festivi e nei prefestivi, mentre nei giorni feriali tutta Italia è in zona arancione. Sportface.it vi terrà compagnia con tutti i dati nella giornata odierna, considerando peraltro vari approfondimenti in relazione all’emergenza coronavirus. Segui ilsu Sportface.it ECCO COME LEGGERE I NUMERI DELAGGIORNA LADATI NAZIONALI DI IERI: 16.202 nuovi, 575 morti, 19.960 guariti, 169.045 tamponi, 2.528 in terapia intensiva Di seguito l’andamento delle regioni, colorate in base ...

Coronavirus, ultime notizie: Italia zona rossa per Capodanno, scattano divieti e controlli. In Usa 4mila morti in 24 ore

Le ultime notizie in tempo reale sul Covid oggi in Italia e nel mondo, con i dati di giovedì 31 dicembre. Resta grave la situazione del contagio in Italia dove l’indice Rt è salito a 0,93 e in 6 Regio ...

