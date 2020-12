LIVE BoClassic 2020 in DIRETTA | Partita la gara femminile | è assalto al record del mondo! Yeman Crippa punta al record europeo dei 5 km su strada

Leggi su oasport

(Di giovedì 31 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.21: A 3 km dal traguardo sale ancora: 10? il ritardo del trio di testa rispetto aldel mondo 14.21: Lonedo ed Epis a 1’58” dalla testa 14.19: Tutoek affianca Kipkemboi in testa e sembra voler provare l’accelerazione 14.18: Al sesto giro, km 6.099, sale a sei secondi il ritardo daldel mondo per il terzetto di testa. serve un’accelerazione per provarci fino in fondo 14.17: Dopo cinque giri trio davanti, poi Kite a 24?, Kisa a 51?, Yaremchuk a 1’06”, Epis a 1’19” 14.15: Sale a 3 secondi il ritardo daldel mondo al completamento del quinto giro con 5124 metri percorsi 14.14: Sempre in tre davanti a metà: Kipkemboi, Tuitoek e Jeruto 14.13: Yaremchuk dopo tre giri ha un ...