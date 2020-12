L’Italia torna zona rossa fino all’Epifania. Spostamenti vietati. A Capodanno coprifuoco dalle 22 alle 7. L’Iss: “Incidenza molto elevata ancora tre regioni ad alto rischio” (Di giovedì 31 dicembre 2020) L’Italia torna zona rossa, per gli ultimi 6 giorni di lockdown previsti per le festività natalizia. Le misure di contenimento saranno in vigore fino all’Epifania, con un solo giorno arancione, il 4 gennaio. Il Capodanno sarà sorvegliato speciale da parte delle forze dell’ordine. Sarà possibile, una sola volta al giorno, spostarsi per fare visita a parenti o amici, pure verso altri Comuni, entro la stessa regione, tra le 5 e le 22 e nel limite massimo di due persone, oltre i figli minori di 14 anni e le persone disabili o non autosufficienti conviventi. I negozi non ritenuti attività essenziale saranno chiusi e i ristoranti potrà lavorare solo da asporto. Spostamenti vietati nelle ore del coprifuoco, cioè a partire ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 31 dicembre 2020), per gli ultimi 6 giorni di lockdown previsti per le festività natalizia. Le misure di contenimento saranno in vigore, con un solo giorno arancione, il 4 gennaio. Ilsarà sorvegliato speciale da parte delle forze dell’ordine. Sarà possibile, una sola volta al giorno, spostarsi per fare visita a parenti o amici, pure verso altri Comuni, entro la stessa regione, tra le 5 e le 22 e nel limite massimo di due persone, oltre i figli minori di 14 anni e le persone disabili o non autosufficienti conviventi. I negozi non ritenuti attività essenziale saranno chiusi e i ristoranti potrà lavorare solo da asporto.nelle ore del, cioè a partire ...

