L'Italia torna "zona rossa" fino al 3 gennaio (Di giovedì 31 dicembre 2020) AGI - Da oggi L'Italia vira in 'rosso' fino al 3 gennaio. Restano chiusi i centri estetici, i bar e i ristoranti, sono aperti i supermercati, i negozi di alimentari e di prima necessità, le farmacie e parafarmacie, i parrucchieri e i barbieri. È possibile uscire di casa solo per "comprovati motivi di lavoro, salute o necessità", sempre portando con sé l'autocertificazione da mostrare in caso di controlli delle forze dell'ordine. Su tutto il territorio nazionale resta il divieto di spostarsi dalle ore 22 alle ore 5. Oggi questo divieto è esteso dalle ore 22 alle ore 7 di domani mattina. Saranno sempre consentiti (anche nelle ore notturne) gli spostamenti per esigenze lavorative, necessità o per motivi di salute. È possibile recarsi nella seconde case, ma non fuori dalla propria regione. Si controllerà con attenzione quante persone ... Leggi su agi (Di giovedì 31 dicembre 2020) AGI - Da oggi L'vira in 'rosso'al 3. Restano chiusi i centri estetici, i bar e i ristoranti, sono aperti i supermercati, i negozi di alimentari e di prima necessità, le farmacie e parafarmacie, i parrucchieri e i barbieri. È possibile uscire di casa solo per "comprovati motivi di lavoro, salute o necessità", sempre portando con sé l'autocertificazione da mostrare in caso di controlli delle forze dell'ordine. Su tutto il territorio nazionale resta il divieto di spostarsi dalle ore 22 alle ore 5. Oggi questo divieto è esteso dalle ore 22 alle ore 7 di domani mattina. Saranno sempre consentiti (anche nelle ore notturne) gli spostamenti per esigenze lavorative, necessità o per motivi di salute. È possibile recarsi nella seconde case, ma non fuori dalla propria regione. Si controllerà con attenzione quante persone ...

