L’Italia torna in zona rossa per il Capodanno: ecco cosa si può fare (Di giovedì 31 dicembre 2020) Da oggi, giovedì 31 dicembre, fino a domenica 3 gennaio ritorna la stretta più rigorosa: i festeggiamenti di Capodanno 2021 saranno all’insegna della zona rossa. PHILIPPE LOPEZ/AFP via Getty ImagesTutte le Regioni italiane tornano da oggi in zona rossa, come previsto dall’ultimo Dpcm. Fino a domenica 3 gennaio i cittadini dovranno sottostare alle regole più stringenti per contribuire a contenere i contagi. Lunedì 4 dicembre sarà l’unica giornata prima dell’Epifania in zona arancione: il 5 e il 6 gennaio L’Italia passerà infatti nuovamente al colore rosso, in attesa di capire poi cosa accadrà nei giorni successivi del 2021. Ti potrebbe interessare anche -> Luce e gas, stangata in bolletta: ... Leggi su ck12 (Di giovedì 31 dicembre 2020) Da oggi, giovedì 31 dicembre, fino a domenica 3 gennaio rila stretta più rigorosa: i festeggiamenti di2021 saranno all’insegna della. PHILIPPE LOPEZ/AFP via Getty ImagesTutte le Regioni italianeno da oggi in, come previsto dall’ultimo Dpcm. Fino a domenica 3 gennaio i cittadini dovranno sottostare alle regole più stringenti per contribuire a contenere i contagi. Lunedì 4 dicembre sarà l’unica giornata prima dell’Epifania inarancione: il 5 e il 6 gennaiopasserà infatti nuovamente al colore rosso, in attesa di capire poiaccadrà nei giorni successivi del 2021. Ti potrebbe interessare anche -> Luce e gas, stangata in bolletta: ...

