L’Italia torna in zona rossa: da oggi all’Epifania una sola “isola” arancione (Di giovedì 31 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiTrentuno dicembre 2020, ultimo dell’anno, L’Italia torna in zona rossa e ci resterà fino all‘Epifania con la sola eccezione del 4 gennaio. Per contenere e combattere il contagio da Covid-19, è fatto divieto di uscire dalle 22 alle 7 del mattino, nei giorni che vanno dal 31 dicembre al 3 gennaio e 5 e 6 gennaio. E’ consentito uscire per motivi di lavoro, di necessità o di salute che vanno documentati con l’autocertificazione. L’altro giorno, il 4 gennaio, il divieto è tra le 22 e le 5. Sospese attività del commercio, tranne per gli alimentari e quelli che vendono beni di prima necessità mentre tutti gli altri negozi, come bar e ristoranti, rimarranno chiusi. Consentito l’asporto e la consegna a domicilio dalle 5 alle 22. È vietata la circolazione, tranne che per motivi di ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 31 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiTrentuno dicembre 2020, ultimo dell’anno,ine ci resterà fino all‘Epifania con laeccezione del 4 gennaio. Per contenere e combattere il contagio da Covid-19, è fatto divieto di uscire dalle 22 alle 7 del mattino, nei giorni che vanno dal 31 dicembre al 3 gennaio e 5 e 6 gennaio. E’ consentito uscire per motivi di lavoro, di necessità o di salute che vanno documentati con l’autocertificazione. L’altro giorno, il 4 gennaio, il divieto è tra le 22 e le 5. Sospese attività del commercio, tranne per gli alimentari e quelli che vendono beni di prima necessità mentre tutti gli altri negozi, come bar e ristoranti, rimarranno chiusi. Consentito l’asporto e la consegna a domicilio dalle 5 alle 22. È vietata la circolazione, tranne che per motivi di ...

