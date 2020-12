L’Italia torna in zona rossa: cosa si può fare per la vigilia di Capodanno (Di giovedì 31 dicembre 2020) Oggi, 31 dicembre 2020, torna a cambiare il colore del giorno nel “calendario” disegnato dall’ultimo Dpcm. Il 31 e poi l’1, 2, 3, 5 e 6 gennaio L’Italia torna zona rossa. Solamente lunedì 4 gennaio L’Italia sarà zona arancione, con la possibilità di circolare nel proprio Comune. Ecco cosa cambia e cosa è consentito fare il giorno della vigilia di Capodanno. >> zona rossa dopo il 7 gennaio, Iss: «In Calabria, Liguria e Veneto mantenere le restrizioni» L’Italia torna in zona rossa Le regole anti-Coronavirus tornano a cambiare: l’ultimo giorno del 2020, e poi 1, 2, ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 31 dicembre 2020) Oggi, 31 dicembre 2020,a cambiare il colore del giorno nel “calendario” disegnato dall’ultimo Dpcm. Il 31 e poi l’1, 2, 3, 5 e 6 gennaio. Solamente lunedì 4 gennaiosaràarancione, con la possibilità di circolare nel proprio Comune. Eccocambia eè consentitoil giorno delladi. >>dopo il 7 gennaio, Iss: «In Calabria, Liguria e Veneto mantenere le restrizioni»inLe regole anti-Coronavirusno a cambiare: l’ultimo giorno del 2020, e poi 1, 2, ...

