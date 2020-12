L’Italia dopo il 6 gennaio, Speranza: “Priorità ritorno in classe, ma resteranno le misure restrittive” (Di giovedì 31 dicembre 2020) L’Italia dopo il 6 gennaio. In un contesto di “zona rossa” per le feste natalizie a causa delle restrizioni per il Covid, resta “prioritario il ritorno in classe. E’ il nostro obiettivo”. Sono parole del ministro della Salute Roberto Speranza in una lunga intervista al Corriere della Sera. Fiducia per l’avvio della campagna di vaccinazione ma prudenza per l’incisività della seconda ondata di Covid, ancora lontana dall’essersi esaurita. L’Italia dopo il 6 gennaio, Speranza: “Fino a che i vaccini non produrranno impatto, l’unica cosa che funziona sono le restrizioni” “Certo, finché i vaccini non produrranno un impatto epidemiologico sulla popolazione, l’unica cosa che funziona sono le misure ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 31 dicembre 2020)il 6. In un contesto di “zona rossa” per le feste natalizie a causa delle restrizioni per il Covid, resta “prioritario ilin. E’ il nostro obiettivo”. Sono parole del ministro della Salute Robertoin una lunga intervista al Corriere della Sera. Fiducia per l’avvio della campagna di vaccinazione ma prudenza per l’incisività della seconda ondata di Covid, ancora lontana dall’essersi esaurita.il 6: “Fino a che i vaccini non produrranno impatto, l’unica cosa che funziona sono le restrizioni” “Certo, finché i vaccini non produrranno un impatto epidemiologico sulla popolazione, l’unica cosa che funziona sono le...

