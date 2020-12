L’intervista impossibile al 2020, l’anno delle sventure. «Io, il Covid, l’Atalanta. Pace fra Gasp e Papu, per la gente» (Di giovedì 31 dicembre 2020) Driiiin, driiiin, driiiin. Pronto? “E’ lei quello che fa le interviste impossibili?” E lei chi sarebbe? “Sono il 2020. So che ha intervistato di tutto, quindi anticipo la sua chiamata che ho un sacco da fare”. Sì, in effetti la … Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 31 dicembre 2020) Driiiin, driiiin, driiiin. Pronto? “E’ lei quello che fa le interviste impossibili?” E lei chi sarebbe? “Sono il. So che ha intervistato di tutto, quindi anticipo la sua chiamata che ho un sacco da fare”. Sì, in effetti la …

EsuleMazzini : L'agenda gentiloni prevede mes, indovinate perché Ma sulle procedure straordinarie dice il vero, peccato sia impos… - stefanodonno75 : TEMPORARY STORE SINCE 2013 : L' intervista è impossibile. Dialoghi immaginari c... - CaputoItalo : TEMPORARY STORE SINCE 2013 : L' intervista è impossibile. Dialoghi immaginari c... - soar24642284 : Se è così, potrebbe anche la possibilità che è impossibile venirmi a prendere perché non sei pronto per l'intervista ?? - lucoli64 : RT @SonSempreIoEh: quando l'impossibile diventa realtà... articolo del 20 ottobre, 60 giorni dopo l'ema approvava. non è una cosa normale p… -

Ultime Notizie dalla rete : L’intervista impossibile Giorgia Meloni: «Salvini mi ha stupita. Vuole le elezioni insieme a noi o tornare col M5S?» Corriere della Sera