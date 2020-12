Lino Banfi, dedica in diretta tv: “Vai a morire ammazzato” (Di giovedì 31 dicembre 2020) L’attore comico Lino Banfi ospite su Raiuno, dedica in diretta tv all’anno che finisce oggi con una poesia: “Vai a morire ammazzato”. (screenshot video)Intenso appello nel corso della trasmissione di Raiuno ‘Oggi è un altro giorno’ da parte dell’attore Lino Banfi: il noto comico, simbolo dell’Italia nel mondo, ha spiegato qualche giorno fa di essere pronto a vaccinarsi e a farlo pubblicamente. Concetto ribadito ieri nel salotto televisivo di Serena Bortone: “Io sono libero nel mio cervello e vorrei che ognuno di noi fosse libero. Chi vuole fare il vaccino lo faccia e chi non vuole farlo non lo faccia, ma è giusto che una persona come me che rappresento i nonni dica ai ragazzi di vaccinarsi per proteggere la salute dei nonni”. Leggi ... Leggi su ck12 (Di giovedì 31 dicembre 2020) L’attore comicoospite su Raiuno,intv all’anno che finisce oggi con una poesia: “Vai a”. (screenshot video)Intenso appello nel corso della trasmissione di Raiuno ‘Oggi è un altro giorno’ da parte dell’attore: il noto comico, simbolo dell’Italia nel mondo, ha spiegato qualche giorno fa di essere pronto a vaccinarsi e a farlo pubblicamente. Concetto ribadito ieri nel salotto televisivo di Serena Bortone: “Io sono libero nel mio cervello e vorrei che ognuno di noi fosse libero. Chi vuole fare il vaccino lo faccia e chi non vuole farlo non lo faccia, ma è giusto che una persona come me che rappresento i nonni dica ai ragazzi di vaccinarsi per proteggere la salute dei nonni”. Leggi ...

Vince7914 : @AlessioPiretti @kat_prima Se staccata na grondaia manco nei film. Di lino banfi - Staschiscio : @m_corsi_ cmq alle 23,15 sul canale 34 c'è il commissario Lo Gatto con Lino Banfi che a me non piace ma in questo f… - liberadidonna1 : RT @mick3lson: Lino Banfi eroe nazionale, un dispensatore naturale di endorfine.#Blob - BlobRai3 : RT @mick3lson: Lino Banfi eroe nazionale, un dispensatore naturale di endorfine.#Blob - zazoomblog : Lino Banfi distrutto: “Non ho più voglia di sorridere” - #Banfi #distrutto: #voglia #sorridere”… -

Ultime Notizie dalla rete : Lino Banfi Lino Banfi: "A tutti i nonni Libero dico 'Vacciniamoci presto'" la Repubblica Scuola di Ladri: lo scherzo di Paolo Villaggio a Boldi e Banfi con…il sushi

Scuola di ladri è un film del 1986 diretto da Neri Parenti. Nel cast troviamo Lino Banfi, Massimo Boldi e Paolo Villaggio. l film ha avuto un sequel, Scuola di ladri – Parte seconda, dove però è asse ...

In tv o in streaming: il Capodanno è sul divano

Verso la mezzanotte, o dalla mezzanotte in poi: come trascorrere un 31 dicembre "casalingo" tra show, musica, film e eventi dalle città ...

