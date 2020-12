L’infermiera prima vaccinata smentisce: “Mai ricevuto minacce di morte” (Di giovedì 31 dicembre 2020) Roma, 31 dic – Dopo essere stati al centro della cronaca per quasi una settimana, ecco l’annuncio che scuote i “professionisti dell’informazione”: le presunte minacce di morte ricevute da Claudia Alivernini, L’infermiera dello Spallanzani prima vaccinata contro il Covid in Italia, sono una bufala. L’infermiera , tramite i suoi legali, smentisce infatti di aver ricevuto questo tipo di minacce dai “no vax”, sottolineando di non aver mai rilasciato dichiarazioni a riguardo e di non aver autorizzato chicchessia a rivolgersi alla stampa per suo conto. I legali delL’infermiera: “Nessuna minaccia di morte” Il comunicato dei legali della Alivernini stronca in pieno la narrazione che si era creata, arrivando ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 31 dicembre 2020) Roma, 31 dic – Dopo essere stati al centro della cronaca per quasi una settimana, ecco l’annuncio che scuote i “professionisti dell’informazione”: le presuntediricevute da Claudia Alivernini,dello Spallanzanicontro il Covid in Italia, sono una bufala., tramite i suoi legali,infatti di averquesto tipo didai “no vax”, sottolineando di non aver mai rilasciato dichiarazioni a riguardo e di non aver autorizzato chicchessia a rivolgersi alla stampa per suo conto. I legali del: “Nessuna minaccia di” Il comunicato dei legali della Alivernini stronca in pieno la narrazione che si era creata, arrivando ...

chetempochefa : “Ora vediamo quando muori” è uno dei commenti rivolti a Claudia Alivernini, l’infermiera prima vaccinata in Italia… - Corriere : L’infermiera Claudia, la prima vaccinata: «È un atto d’amore» - SkyTG24 : Covid, l'infermiera prima vaccinata in Italia chiude i social dopo minacce e insulti - judacri3 : @Sabry17412132 Grazie Sabri a te e a tutti ma proprio tutti quelli come che sono in prima linea x noi..oggi in risa… - andreaDR83 : RT @ZioKlint: Claudia Alivernini, l’infermiera dello Spallanzani di 29 anni prima a essere vaccinata in Italia, non è stata minacciata di m… -

