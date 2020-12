L’Imprenditrice Agitu Ideo Gudeta barbaramente uccisa (Di giovedì 31 dicembre 2020) E’ un suo dipendente l’assassino di Agitu Ideo Gudeta, la rifugiata Etiope che aveva fondato in Trentino un’azienda agricola ed era diventata simbolo di integrazione. L’uomo, un profugo Ghanese, ha confessato: l’accusava di non averlo pagato. L’omicidio di una rifugiata etiope, diventata simbolo di integrazione, sconvolge letteralmente l’Italia L’Imprenditrice Agitu Ideo Gudeta, proprietaria e fondatrice della fruttuosa azienda “La capra felice” rifugiata etiope arrivata in Italia nel 2010, è stata brutalmente uccisa nella sua casa martedì 29 dicembre, a Frassilongo, comune italiano di 345 abitanti della provincia autonoma di Trento; gran parte della popolazione è di lingua e cultura mochena, appartenente al gruppo delle lingue tedesche ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 31 dicembre 2020) E’ un suo dipendente l’assassino di, la rifugiata Etiope che aveva fondato in Trentino un’azienda agricola ed era diventata simbolo di integrazione. L’uomo, un profugo Ghanese, ha confessato: l’accusava di non averlo pagato. L’omicidio di una rifugiata etiope, diventata simbolo di integrazione, sconvolge letteralmente l’Italia, proprietaria e fondatrice della fruttuosa azienda “La capra felice” rifugiata etiope arrivata in Italia nel 2010, è stata brutalmentenella sua casa martedì 29 dicembre, a Frassilongo, comune italiano di 345 abitanti della provincia autonoma di Trento; gran parte della popolazione è di lingua e cultura mochena, appartenente al gruppo delle lingue tedesche ...

LegaSalvini : UN CRIMINE MOSTRUOSO. NESSUNA PIETÀ POSSIBILE PER L'ASSASSINO. Una preghiera per l'imprenditrice Agitu Gudeta. - sole24ore : Uccisa l’imprenditrice Agitu Gudeta. Gestiva un’azienda agricola in Trentino - ellamarrec : RT @ellyesse: La violenza efferata di un suo collaboratore ha spezzato la vita di una donna coraggiosa e libera, l’imprenditrice Agitu Ideo… - EmilianoMaveri : RT @aboubakar_soum: Dolore per l'uccisione dell'imprenditrice agricola trentina Agitu Ideo Gudeta. Esprimiamo le nostre condoglianze ai fam… - beretta_gio : RT @aboubakar_soum: Dolore per l'uccisione dell'imprenditrice agricola trentina Agitu Ideo Gudeta. Esprimiamo le nostre condoglianze ai fam… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Imprenditrice Agitu Covid, il medico italiano volontario per il vaccino Oxford AstraZeneca: «Il rischio? È minimo» Corriere della Sera