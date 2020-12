Liguria, Toti ci riprova con la legge di bilancio: “Silenzio-assenso per tagliare i parchi”. A luglio la Consulta bocciò la legge regionale (Di giovedì 31 dicembre 2020) Via libera a sforbiciare i confini dei parchi, in quindici giorni e con il Silenzio-assenso. È il diavolo nascosto nei dettagli della legge di bilancio ligure: o meglio, nell’emendamento unico alle disposizioni collegate alla manovra, tutto dedicato – anche se il nesso sfugge – a rivedere la normativa regionale sulle aree protette. Un insieme di previsioni già ribattezzato dalle sigle ambientaliste “il nuovo sfascia-parchi”, in riferimento alla legge regionale (poi bocciata dalla Consulta) con cui nel 2019 il governatore Toti tentò di ridimensionare l’estensione dei quattro maggiori parchi liguri. Impresa fallita, ma pronta a essere ritentata: tra le ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 31 dicembre 2020) Via libera a sforbiciare i confini dei, in quindici giorni e con il. È il diavolo nascosto nei dettagli delladiligure: o meglio, nell’emendamento unico alle disposizioni collegate alla manovra, tutto dedicato – anche se il nesso sfugge – a rivedere la normativasulle aree protette. Un insieme di previsioni già ribattezzato dalle sigle ambientaliste “il nuovo sfascia-”, in riferimento alla(poi bocciata dalla) con cui nel 2019 il governatoretentò di ridimensionare l’estensione dei quattro maggioriliguri. Impresa fallita, ma pronta a essere ritentata: tra le ...

