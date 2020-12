Liga, la Real Sociedad chiude il 2020 in bellezza grazie a Portu. Vittoria di misura sull’Athletic Bilbao (Di giovedì 31 dicembre 2020) chiude in bellezza il 2020 la Real Sociedad, successo di misura sul difficile campo del San Mames, contro i biancorossi dell’Athletic Bilbao. A decidere la gara è Portu, in rete al 5? dopo una splendida azione corale della squadra di San Sebastian, capace così di agguantare i tre punti. Il team di Imanol Alguacil è terzo in Liga a quota 29 punti. Il Real Madrid è in seconda piazza a 33, in vetta c’è l’Atletico Madrid di Simeone con 35 punti. Foto: Real Sociedad Twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 31 dicembre 2020)inilla, successo disul difficile campo del San Mames, contro i biancorossi dell’Athletic. A decidere la gara è, in rete al 5? dopo una splendida azione corale della squadra di San Sebastian, capace così di agguantare i tre punti. Il team di Imanol Alguacil è terzo ina quota 29 punti. IlMadrid è in seconda piazza a 33, in vetta c’è l’Atletico Madrid di Simeone con 35 punti. Foto:Twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

sportli26181512 : Athletic Bilbao-Real Sociedad 0-1: Nel match valevole per la sedicesima giornata della Liga spagnola, vittoria per… - CORNERNEWS24 : #Calcio - La Real Sociedad vince il derby basco, 1-0 a Bilbao Con l'Athletic decide Portu. Squadra di S.Sebastian 3/a in Liga - ETGazzetta : #RealSociedad, gran chiusura d'anno: sbanca Bilbao nel derby di #Liga ed è terza - sportface2016 : #Liga 2020/2021, #RealSociedad torna alla vittoria e batte di misura l'#AtleticoBilbao per 1-0 nella sedicesima gio… - WiAnselmo : VIDEO Real Madrid, da Cambiasso a Robben fino ad Hakimi: le cessioni dei Blancos che hanno fatto felici gli altri… -