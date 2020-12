(Di giovedì 31 dicembre 2020) Quei dannati sedici nodi, di Fabien C. Droscor (Robin Edizioni). Seconda pubblicazione del curatore editoriale, ghostwriter, redattore Francesco Bordi, opera pirotecnica, strutturata intorno a una trama misteriosa che ha, come cornice, l‘Isola del Giglio. Una tracimazione delle parlate dialettali capace di coltivare le gesta di personaggi divertenti e verosimili. Un viaggio letterario smaliziato e ricco di dettagli e di focalizzazioni ri. Arrivano parole dal jazz, di Nicola Vacca (Oltre Edizioni). Ritratti di grandi musicisti, liriche dedicate alle voci femminili che hanno reso grande il jazz, suggestioni di artisti che con le proprie mani hanno elevato la musica a livelli straordinari. Liriche semplici e profonde, accompagnate dai disegni di Alfonso Avagliano, che raccolgono un mondo di, bellezza, rabbia e di possibilità infinite. La tomba Pascucci, di Enrico ...

clikservernet : Libri indipendenti: da Tarquinia alla Milano ‘untrice’, ecco le uscite che ho scelto per voi - Noovyis : (Libri indipendenti: da Tarquinia alla Milano ‘untrice’, ecco le uscite che ho scelto per voi) Playhitmusic -… - JimenezEdizioni : Avete mai fatto un giro su @Bookdealer_it? Attraverso Bookdealer potete acquistare anche i nostri libri, farveli re… - DLambruschini : @VivianaCalabria @SEMLibri @giuliataddeo @teresamartini @annaritadenardo @BiancoCritico @acolpidipenna @CLetteraria… - DLambruschini : @VivianaCalabria @SEMLibri @giuliataddeo @teresamartini @annaritadenardo @BiancoCritico @acolpidipenna @CLetteraria… -

Ultime Notizie dalla rete : Libri indipendenti

Il Fatto Quotidiano

Il fatto che le librerie siano rimaste aperte è un segnale importante: il riconoscimento che la lettura non è solo una gioia o una necessità di alcuni ma un fondamentale diritto di tutti, che dev’esse ...Presentazioni, fiere e stand virtuali non valgono come l’attività in presenza per le piccole case editrici: ne parliamo con Patrizia Frassanito di Storie Cucite ...