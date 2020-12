Lewis Hamilton nominato cavaliere del Regno Unito (Di giovedì 31 dicembre 2020) Lewis Hamilton è stato nominato cavaliere nel Regno Unito. Il primo e unico pilota di colore nella classe regina del motorsport, 35 anni, ha eguagliato il tedesco Michael Schumacher in un'eccezionale stagione 2020, abbreviata a causa della pandemia conquistando il settimo titolo mondiale in carriera. Il mese scorso, un gruppo di parlamentari britannici aveva chiesto al primo ministro Boris Johnson di elevare il pilota al grado di cavaliere. Il pilota della Mercedes è diventato un forte sostenitore dell'uguaglianza, della lotta al razzismo e dei temi ambientali. Hamilton sarà insignito nel corso del 'New Year Honours' di giovedì prossimo.Dunque, da oggi chiamatelo Sir Lewis Hamilton. E' il quarto pilota britannico ad ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 31 dicembre 2020)è statonel. Il primo e unico pilota di colore nella classe regina del motorsport, 35 anni, ha eguagliato il tedesco Michael Schumacher in un'eccezionale stagione 2020, abbreviata a causa della pandemia conquistando il settimo titolo mondiale in carriera. Il mese scorso, un gruppo di parlamentari britannici aveva chiesto al primo ministro Boris Johnson di elevare il pilota al grado di. Il pilota della Mercedes è diventato un forte sostenitore dell'uguaglianza, della lotta al razzismo e dei temi ambientali.sarà insignito nel corso del 'New Year Honours' di giovedì prossimo.Dunque, da oggi chiamatelo Sir. E' il quarto pilota britannico ad ...

