Lewis Hamilton diventa 'Sir', la regina lo nomina cavaliere (Di giovedì 31 dicembre 2020) AGI - Da signore dalla Formula Uno a 'Sir' nel Regno Unito: Lewis Hamilton è stato nominato cavaliere dalla regina per il "servizio eccezionale reso al Paese "a livello internazionale". Il 35enne pilota di Stevenage, fresco vincitore del settimo titolo mondiale, è il terzo pilota britannico a fregiarsi di questa onorificenza dopo Jack Brabham, Stirling Moss e Jackie Stewart. Il titolo gli sarà conferito ai 'New Year Honours' di giovedì prossimo dalla regina Elisabetta che lo aveva già incontrato nel 2008. Campione in pista e nell'impegno civile Hamilton, di umili origini, è stato il primo e unico pilota di colore a vincere il titolo in Formula 1 (ne ha collezionati sette come Michael Schumacher) ed è in prima linea nella lotta al razzismo e ... Leggi su agi (Di giovedì 31 dicembre 2020) AGI - Da signore dalla Formula Uno a 'Sir' nel Regno Unito:è statotodallaper il "servizio eccezionale reso al Paese "a livello internazionale". Il 35enne pilota di Stevenage, fresco vincitore del settimo titolo mondiale, è il terzo pilota britannico a fregiarsi di questa onorificenza dopo Jack Brabham, Stirling Moss e Jackie Stewart. Il titolo gli sarà conferito ai 'New Year Honours' di giovedì prossimo dallaElisabetta che lo aveva già incontrato nel 2008. Campione in pista e nell'impegno civile, di umili origini, è stato il primo e unico pilota di colore a vincere il titolo in Formula 1 (ne ha collezionati sette come Michael Schumacher) ed è in prima linea nella lotta al razzismo e ...

