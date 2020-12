Lewis Hamilton chiude così l’anno dei record: lo premia la Regina (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il 2020 è stato sicuramente l’anno di Lewis Hamilton. Il pilota britannico ha vinto il settimo mondiale in una stagione dominata e ora si appresta a ricevere l’ennesimo riconoscimento. 7… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 31 dicembre 2020) Il 2020 è stato sicuramentedi. Il pilota britannico ha vinto il settimo mondiale in una stagione dominata e ora si appresta a ricevere l’ennesimo riconoscimento. 7… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

thevscientist : Comunque ?Sir Lewis Hamilton ?suona davvero benissimo - sarat811 : RT @perchetendenza: 'Sir Lewis Hamilton': Perché il pilota britannico sarà nominato baronetto nel New Year Honours di oggi per 'l'ecceziona… - boddrinur : RT @perchetendenza: 'Sir Lewis Hamilton': Perché il pilota britannico sarà nominato baronetto nel New Year Honours di oggi per 'l'ecceziona… - mariakiara568 : RT @perchetendenza: 'Sir Lewis Hamilton': Perché il pilota britannico sarà nominato baronetto nel New Year Honours di oggi per 'l'ecceziona… - Ilarya94 : Immagini esclusive di Lewis Hamilton che riceve il titolo di Sir dalla Regina. -