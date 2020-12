L’ennesima figuraccia di Trump su Twitter (Di giovedì 31 dicembre 2020) Quando vedi complotti ovunque, forse il complotto sei tu. Donald Trump continua a vedere i fantasmi, anche all’interno del partito Repubblicano. L’ultimo caso riguarda il segretario di Stato della Georgia Brad Raffensperger reo, secondo l’ormai ex Presidente degli Stati Uniti, di non aver ribaltato il risultato elettorale perché ha un fratello che lavora in Cina. Peccato che la persona protagonista di questa teoria della cospirazione Trumpiana sia solamente un omonimo e che quindi la teoria del Presidente uscente sia una clamorosa bufala. Eppure il Tweet di Trump su Raffensperger è ancora lì. LEGGI ANCHE > Anche il New York Post scarica Donald Trump Da quando ha perso le elezioni – vinte da Joe Biden – Donald Trump continua a fare come una mosca che sbatte su una lampadina accesa: utilizza i social ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 31 dicembre 2020) Quando vedi complotti ovunque, forse il complotto sei tu. Donaldcontinua a vedere i fantasmi, anche all’interno del partito Repubblicano. L’ultimo caso riguarda il segretario di Stato della Georgia Brad Raffensperger reo, secondo l’ormai ex Presidente degli Stati Uniti, di non aver ribaltato il risultato elettorale perché ha un fratello che lavora in Cina. Peccato che la persona protagonista di questa teoria della cospirazioneiana sia solamente un omonimo e che quindi la teoria del Presidente uscente sia una clamorosa bufala. Eppure il Tweet disu Raffensperger è ancora lì. LEGGI ANCHE > Anche il New York Post scarica DonaldDa quando ha perso le elezioni – vinte da Joe Biden – Donaldcontinua a fare come una mosca che sbatte su una lampadina accesa: utilizza i social ...

