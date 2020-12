“Lei là fuori… Ne sono sicuro”. GF Vip, l’accusa velenosa di Pierpaolo Pretelli a Elisabetta Gregoraci (Di giovedì 31 dicembre 2020) Non è difficile per chi segue la diretta h24 del GF Vip beccare la Salemi e Pretelli in atteggiamenti intimi e anche poco fa i due sono stati “beccati” mentre erano intenti a scambiarsi tenerezze e effusioni. Tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli è esplosa la passione nella Casa. Da giorni era evidente che l’intesa fosse ormai alle stelle e l’altra notte i due, che sono sempre più affiatati, hanno deciso di lasciarsi andare a un bagno di passione in piscina tra baci, coccole e abbracci. Insomma, non si nascondono più e il loro flirt è ufficialmente decollato. Ma nonostante la grande complicità e attrazione, rimane sempre un pizzico di incertezza. D’altronde Giulia non è nuova a un flirt sotto le telecamere. Già due anni fa, sempre al GF Vip, aveva iniziato una relazione con Francesco Monte e proprio ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 31 dicembre 2020) Non è difficile per chi segue la diretta h24 del GF Vip beccare la Salemi ein atteggiamenti intimi e anche poco fa i duestati “beccati” mentre erano intenti a scambiarsi tenerezze e effusioni. Tra Giulia Salemi eè esplosa la passione nella Casa. Da giorni era evidente che l’intesa fosse ormai alle stelle e l’altra notte i due, chesempre più affiatati, hanno deciso di lasciarsi andare a un bagno di passione in piscina tra baci, coccole e abbracci. Insomma, non si nascondono più e il loro flirt è ufficialmente decollato. Ma nonostante la grande complicità e attrazione, rimane sempre un pizzico di incertezza. D’altronde Giulia non è nuova a un flirt sotto le telecamere. Già due anni fa, sempre al GF Vip, aveva iniziato una relazione con Francesco Monte e proprio ...

MAPARLIAMODITOM : RT @palabraszen: Tommy: il bene che voglio a Stefania è qualcosa di smisurato, sicuramente continuerà anche fuori da qui. Ho trovato non un… - abbracciamiora_ : RT @palabraszen: Tommy: il bene che voglio a Stefania è qualcosa di smisurato, sicuramente continuerà anche fuori da qui. Ho trovato non un… - obvae_ : RT @palabraszen: Tommy: il bene che voglio a Stefania è qualcosa di smisurato, sicuramente continuerà anche fuori da qui. Ho trovato non un… - Michiru345 : RT @palabraszen: Tommy: il bene che voglio a Stefania è qualcosa di smisurato, sicuramente continuerà anche fuori da qui. Ho trovato non un… - iamyanchor : RT @palabraszen: Tommy: il bene che voglio a Stefania è qualcosa di smisurato, sicuramente continuerà anche fuori da qui. Ho trovato non un… -

Ultime Notizie dalla rete : Lei fuori… Tragico incidente in autostrada, morta sul colpo ragazza di Nola - Maria Notaro in auto col fidanzato, deceduto con lei IlCorrierino.com