Le regole per Capodanno: dal veglione al pranzo, cosa si può fare (Di giovedì 31 dicembre 2020) Valentina Dardari Ecco le regole per Capodanno, con il coprifuoco fino alle 7. Unico giorno in arancione il 4 gennaio Quest’anno volge finalmente al termine e oggi 31 dicembre l’Italia è tornata in zona rossa, come anche nei giorni 1, 2,3, 5 e 6 gennaio. L’unico giorno vestito di arancione sarà lunedì 4 gennaio. Attenzione però a cosa si potrà fare e cosa no nella notte di San Silvestro, facendo attenzione anche al coprifuoco che inizierà come sempre alle 22 ma che il primo gennaio terminerà due ore dopo rispetto al solito, ovvero alle 7 del mattino. In zona rossa gli esercizi commerciali saranno chiusi, tranne i negozi che vendono generi alimentari, i supermercati, le farmacie, le edicole, i tabaccai, i barbieri e i parrucchieri. Bar e ristoranti saranno aperti solo per asporto fino ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 31 dicembre 2020) Valentina Dardari Ecco leper, con il coprifuoco fino alle 7. Unico giorno in arancione il 4 gennaio Quest’anno volge finalmente al termine e oggi 31 dicembre l’Italia è tornata in zona rossa, come anche nei giorni 1, 2,3, 5 e 6 gennaio. L’unico giorno vestito di arancione sarà lunedì 4 gennaio. Attenzione però asi potràno nella notte di San Silvestro, facendo attenzione anche al coprifuoco che inizierà come sempre alle 22 ma che il primo gennaio terminerà due ore dopo rispetto al solito, ovvero alle 7 del mattino. In zona rossa gli esercizi commerciali saranno chiusi, tranne i negozi che vendono generi alimentari, i supermercati, le farmacie, le edicole, i tabaccai, i barbieri e i parrucchieri. Bar e ristoranti saranno aperti solo per asporto fino ...

