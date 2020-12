Le immagini del 2020 che non dimenticheremo – Le foto (Di giovedì 31 dicembre 2020) Le bare trasferite sui mezzi dell’esercito italiano da Bergamo agli altri cimiteri della Lombardia. L’infermiera Elena Pagliarini che crolla esausta a fine turno su una scrivania dell’ospedale di Cremona. La benedizione speciale di Papa Francesco in una piazza San Pietro deserta, sotto la pioggia battente. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che scende da solo, con la mascherina sul volto, dall’Altare della Patria. E poi ancora il 25 aprile festeggiato sui balconi, gli studenti che tornano sui banchi di scuola tra la prima e la seconda ondata, ma poco dopo devono riprendere la didattica a distanza; mentre la vita riparte nonostante tutto a Wuhan, epicentro iniziale della pandemia di Coronavirus. Le istituzioni colte di sorpresa e gli sforzi dell’Unione europea per varare il Recovery Fund, l’elezione di Joe Biden e Kamala Harris negli Stati Uniti, la scomparsa di ... Leggi su open.online (Di giovedì 31 dicembre 2020) Le bare trasferite sui mezzi dell’esercito italiano da Bergamo agli altri cimiteri della Lombardia. L’infermiera Elena Pagliarini che crolla esausta a fine turno su una scrivania dell’ospedale di Cremona. La benedizione speciale di Papa Francesco in una piazza San Pietro deserta, sotto la pioggia battente. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che scende da solo, con la mascherina sul volto, dall’Altare della Patria. E poi ancora il 25 aprile festeggiato sui balconi, gli studenti che tornano sui banchi di scuola tra la prima e la seconda ondata, ma poco dopo devono riprendere la didattica a distanza; mentre la vita riparte nonostante tutto a Wuhan, epicentro iniziale della pandemia di Coronavirus. Le istituzioni colte di sorpresa e gli sforzi dell’Unione europea per varare il Recovery Fund, l’elezione di Joe Biden e Kamala Harris negli Stati Uniti, la scomparsa di ...

