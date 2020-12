Le borse europee continuano la seduta in negativo

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 31 dicembre 2020) (Teleborsa) – Continua inla giornata dellerimaste aperte per l’ultimadell’anno. Scivola Londra, con un netto svantaggio dell’1,45%, e pensosa Parigi, con un calo frazionale dello 0,25%. La borsa di Amsterdam perde lo 0,40%, quella portoghese lo 0,30%. L’Euro / Dollaro USA continua lasui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,11%. L’Oro è sostanzialmente stabile su 1.894,6 dollari l’oncia.in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,29%. Oggi sono comunque chiuse per festività ledi Milano, Germania e Svizzera, mentre per quelle aperte è prevista chiusura anticipata.