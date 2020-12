Le 10 migliori serie tv che hanno accompagnato l' anno del lockdown

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 31 dicembre 2020) A proposito di: Il signore degli anelli, in arrivo in versione seriale, ripeterà lo strepitoso successo della saga cinematografica? Saril mondo magico di The Wheel of Time, tratto da un libro che ha venduto più di 90 milioni di copie o la fantascienza di Foundation, basato sulla trilogia fantascientifca di Asimov, leche infesterl’immaginario di tinelli e tablet gremiti di download? O toccherà invece alla rievocazione tragica della cronaca di Alfredino o di Yara Gambirasio (che rispettivamente Marco Pontecorvo e Marco Tullio Giordana si apprestano a trasformare in mini) a dominare i trend dei post sui social? La lunga serialità dei brand affidabili e intramontabili come i bot (si fa per dire), consiglia invece di puntare più sulle nuove stagioni di marchi collaudati (la 6 ...