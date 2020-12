Lavoro agile Pa, proroga misure fino al 31 gennaio (Di giovedì 31 dicembre 2020) Con decreto ministeriale la ministra per la Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone ha prorogato fino al 31 gennaio prossimo le disposizioni contenute nel Dm 19 ottobre 2020 in materia di Lavoro agile nelle Pa. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 31 dicembre 2020) Con decreto ministeriale la ministra per la Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone hatoal 31prossimo le disposizioni contenute nel Dm 19 ottobre 2020 in materia dinelle Pa. L'articolo .

